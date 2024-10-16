Ким начал торги с РФ: сколько военных в КНДР хочет купить Путин

В России уменьшилось количество желающих обменять деньги на жизнь, особенно на фоне растущего количества мясных штурмов и проекта увеличения набора примерно на 12 тысяч контрактников в месяц. Это при том, что недобор от нынешних 30 тысяч в среднем составляет 3-5 тысяч в месяц, говорит политолог Владимир Денисенко.

Путин и Ким Чен Ын

Именно поэтому, по его словам, кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно в 2025 году еще дополнительно найти 150 тысяч солдат. И искать их, очевидно, будет в КНДР.

Да, говорит Денисенко, снарядные контракты от России дали возможность режиму Кимов отойти от китайского влияния. По его словам, Ким сейчас переживает свое, возможно, самое большое звездное время, но его главная цель точно не создание армии наемников для России.

"Главная цель РФ – купить живое мясо без обязательств. Пример Ирана показал, что как только доходит до реальных военных обещаний. Кремль старается молчать и отойти в сторону. Это явно не совсем то, что хотел бы Ким. Тем более он понимает: в предстоящих переговорах с Западом Путин будет пытаться продать не мир в Украине, а то, что он может остановить Пхеньян от будущих войн", – говорит Денисенко.

По его мнению, именно сейчас начались крупные финансовые торги и Ким открыт к предложениям от РФ, ведь прекрасно понимает, насколько Путину критически найти людей.

"Поэтому Ким может диктовать свой ценник. Я склоняюсь к тому, что в результате корейской армии (особенно в таком количестве) не будет в краткосрочной перспективе точно, в среднесрочной – менее вероятно чем возможно", — говорит Денисенко.

При этом он подчеркнул, что Путин имеет возможность в этом году заплатить цену, которая для Пхеньяна фантастическая, а для РФ 10-15 млрд долларов не являются критическими.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему привлечение военных КНДР к войне в Украине на стороне РФ для США не является эскалацией.



