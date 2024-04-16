Китай откровенно лоббирует интересы РФ. Его угрозы не имеют ничего общего с конструктивом

Россия не имеет права присутствовать на мирном саммите в Швейцарии, считает Дмитрий Левусь.

Китай и Россия

Впрочем, по его словам, если Россия выражает желание участвовать в мирном саммите, то можно поступить так, как предложил российский оппозиционер Илья Пономарев, а именно: пригласить на встречу российских представителей движения сопротивления. Такое предложение, говорит эксперт, имеет гораздо больше логики, чем попытки Китая пролоббировать участие в саммите РФ.

При этом Левусь обратил внимание на угрозу Китая не участвовать в саммите, если на нем не будет присутствовать страна-агрессор. Как говорит эксперт, такая позиция неконструктивна. Когда в 1943 году проходили конференции Объединенных Наций по созданию организаций, то никто из присутствующих не имел малейшего намерения пригласить нацистскую Германию, Италию или Японию, добавил он.

Кроме того, политолог напомнил, что на российского диктатора Владимира Путина выдан ордер на арест за незаконную депортацию украинских детей.

Сейчас, добавил эксперт, украинские международные юристы активно работают над наказанием Российской Федерации за конкретные преступления, совершенные россиянами. На фоне этого приглашения РФ на конференцию, которая базируется на украинской формуле мира, абсурдно, считает политолог.

По его словам, Китай нагло пытается воплотить свой так называемый план мира, на самом деле план украинской капитуляции и помочь стране-агрессору.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай готовит для Украины ловушку на мирном саммите в Швейцарии. В частности, он может выдвинуть свой "мирный план" по войне, который поддержат страны Глобального юга. Расчет на то, что большинство голосов будет все же за прекращение войны ценой сдачи Украиной своих территорий.