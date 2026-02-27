Китай просит своих граждан в России быть "осторожными": что произошло

Китайское консульство в России предупредило своих граждан о новых правилах, которые могут обязать иностранцев проходить военную службу в русской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на материал South China Morning Post от 26 февраля.

Пленные китайцы в Украине. Фото: из открытых источников

Речь идет о законе, принятом в ноябре 2025 года, обязывающем мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в РФ, отслужить по меньшей мере год в вооруженных силах, если они планируют получить российское гражданство или вид на жительство.

Исключения предусмотрены гражданам Беларуси, а также тем, кто уже выполнил требование службы или имеет официальное подтверждение непригодности к ней. В то же время, российские государственные медиа ранее не раскрывали эти детали указа.

Китайские дипломаты прямо не предостерегали соотечественников от службы, однако призывали обратить внимание на новые нормы и принимать взвешенные решения, чтобы сохранить легальный статус в России.

Аналитики ISW считают это сигналом беспокойства Пекина из-за возможного принуждения своих граждан к военной службе. Ранее Москва уже проводила рейды против мигрантов с просроченными документами, предлагая им "альтернативу" посредством контракта с вооруженными силами под угрозой депортации или уголовного преследования.

Эксперты также отмечают: ужесточение требований к иностранцам может свидетельствовать о подготовке Кремля к новым волнам мобилизации на фоне замедления темпов набора.

