Китай раздражен действиями Путина: к чему это уже приводит

Операция Украины в Курской области нанесла серьезный удар по престижу диктатора Владимира Путина. Российский диктатор теряет авторитет и влияние в глазах Китая, Ирана и других "союзников". Беспомощность главы Кремля может оказать существенное влияние на отношения между этими странами, отметил в эфире 24 канала бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов.

Китай и Россия

По его словам, Китай уже значительно раздражен тем, что Путин за два года так и не смог добиться своих целей. Война, продолжающаяся без конца, не нравится Пекину.

Оппозиционер убежден, что отношения между Китаем и Россией охлаждаются, что проявляется в замораживании экспортно-импортных расчетов. Китайские власти не предпринимают никаких шагов для решения этой проблемы, а ситуация только ухудшается с каждым днем. Уже даже идет речь о возможном прекращении торговли юанями на Московской бирже, тогда как Кремль демонстрирует бессилие в разрешении этой ситуации, добавил эксперт.

Что касается Ирана, то отношения между странами также могут ухудшиться, считает Милов. На пост президента Ирана неожиданно избрали условного реформатора Масуда Пезешкиана, который еще до выборов открыто заявлял, что не поддерживает безоговорочную поддержку России и считает необходимым нормализовать отношения с Западом. Неудачи Путина в последние недели лишь усилят эту дискуссию в Иране, добавляя аргументы против предоставления ресурсов в поддержку Кремля.

Как считает Милов, единственной страной, вероятно, останющейся с Россией, будет Северная Корея. Она настолько изолирована на международной арене, что ей безразлично. Северная Корея продолжит поддерживать Путина, но только в обмен на выгоды. Таким образом, постепенная потеря контроля над Курщиной демонстрирует слабость диктатора, что усложняет его отношения с "союзниками", подытожил российский оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники РФ по ОДКБ также не хотят помогать Кремлю на фоне его провала в Курской области.



