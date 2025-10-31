Китай разрушит Россию: чем для Путина закончится дружба с Си

Китай стремится оставить на территории Европы "открытую рану" в виде оккупированных земель, чтобы продавать европейцам свои миротворческие услуги и влиять на них, предлагая определенные гарантии.

Путин и Си (фото из открытых источников)

Об этом в интервью "Главреду" рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, Китай также намерен использовать Россию в качестве инструмента давления на Европу, чтобы сдерживать повышение тарифов и другие экономические шаги.

"Хотя тарифы Европа все равно будет повышать, ведь промышленность приходит в упадок, а экономика находится не в лучшем состоянии из-за чрезмерного количества китайских товаров", – пояснил Загородний.

В то же время эксперт подчеркнул, что Китаю выгодна и нынешняя, ослабленная Россия, из которой он скачивает ресурсы. В частности, нефть, газ и лес можно вывозить из Якутии без участия Москвы в этом процессе.

"Все зависит от позиции Германии: если она решит, что Россия в нынешнем виде не должна существовать, и задаст этот вопрос резко перед Китаем, тогда Пекин может согласиться на дезинтеграцию РФ, чтобы сохранить свои отношения с Европой, прежде всего торговые", – отметил Загородний.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что многие считают, что, пока Путин погряз в войне в Украине Китай постепенно осваивает российские земли Сибири и не только. Однако на самом деле Китай не нуждается в российских землях – ему нужно российское сырье, если мы говорим о стратегическом видении Китая по отношению к РФ. Такое мнение высказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.

"Москва для Пекина в будущем – вассал с правом на самообеспечение, но без права на геополитические решения. Это не партнерство, это зависимость. И пути, мечтавший о "ось против Запада", оказался между молотом США и наковальней Китая, при наличии еще целой когорты стран, которые в рейтинге между ними, "але".

