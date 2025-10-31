Китай зруйнує Росію: чим для Путіна закінчиться дружба з Сі

Китай прагне залишити на території Європи "відкриту рану" у вигляді окупованих земель, щоб мати змогу продавати європейцям свої миротворчі послуги та впливати на них, пропонуючи певні гарантії.

Путін і Сі (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

На його думку, Китай також має намір використовувати Росію як інструмент тиску на Європу, аби стримувати підвищення тарифів та інші економічні кроки.

"Хоча тарифи Європа все одно підвищуватиме, адже промисловість занепадає, а економіка перебуває не в найкращому стані через надмірну кількість китайських товарів", – пояснив Загородній.

Водночас експерт підкреслив, що Китаю вигідна і нинішня, ослаблена Росія, з якої він викачує ресурси. Зокрема, нафту, газ і ліс можна вивозити з Якутії без участі Москви у цьому процесі.

"Усе залежить від позиції Німеччини: якщо вона вирішить, що Росія в теперішньому вигляді не повинна існувати, і поставить це питання різко перед Китаєм, тоді Пекін може погодитися на дезінтеграцію РФ, аби зберегти свої відносини з Європою, насамперед торговельні", – зазначив Загородній.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що багато хто вважає, що, доки Путін погруз у війні в Україні Китай поступово освоює російські землі Сибіру і не тільки. Проте насправді Китай не потребує російських земель – йому потрібна російська сировина, якщо ми говоримо про стратегічне бачення Китаю щодо РФ. Таку думку висловив глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян.

"Москва для Пекіна в майбутньому – васал із правом на самозабезпечення, але без права на геополітичні рішення. Це не партнерство, це залежність. І путін, який мріяв про "вісь проти Заходу", опинився між молотом США і ковадлом Китаю, при наявності ще цілої когорти країн, які в рейтингу між ним, та "олімпійцями", – зазначив Олег Саакян.

