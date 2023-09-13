Китай снова включается в переговоры по Украине: о чем будут говорить Лавров и Ван И

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И 18 сентября проведут в Москве переговоры. Ключевой темой переговоров станет вопрос об "украинском урегулировании". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Лавров и Ван И. Фото из открытых источников

"18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И. Состоится также обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР", – проинформировала Захарова.

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По ее словам, также Мнсква и Пекин обсудят главные темы сотрудничества двух государств, включая предстоящие контакты на уровне первых лил.

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