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Китай снова включается в переговоры по Украине: о чем будут говорить Лавров и Ван И

Сергей Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И 18 сентября проведут в Москве переговоры. Ключевой темой переговоров станет вопрос об "украинском урегулировании". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Китай снова включается в переговоры по Украине: о чем будут говорить Лавров и Ван И

Лавров и Ван И. Фото из открытых источников

"18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И. Состоится также обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР", – проинформировала Захарова.


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По ее словам, также Мнсква и Пекин обсудят главные темы сотрудничества двух государств, включая предстоящие контакты на уровне первых лил.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя больше, чем полтора года полномасштабной российско-украинской войны Китайская Народная Республика (КНР) продолжает играть в нейтральность. И даже постоянные российские ракетные удары по Украине не влияют на позицию Пекина. Как и выход РФ из зерновой сделки, который обсуждался на заседании Совбеза ООН. В ходе своего выступления заместитель посла Китая в ООН Дай Бинг лишь дежурно призвал стороны "идти навстречу друг другу", напомнив о требованиях РФ для возобновления действия данного соглашения. Тем временем советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Запад имеет ряд доказательств, подтверждающих, что Китай передает России определенную помощь (технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня) для войны против Украины. О чем говорят китайские игры вокруг российско-украинской войны? Изменилось ли что-то за последние год-полтора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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