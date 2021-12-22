Клевета на Абрамовича: почему американское издательство внесло изменения в книгу "Люди Путина"

Американская издательская компания HarperCollins в среду, 22 декабря, урегулировала спор о клевете с российским бизнесменом Романом Абрамовичем по поводу книги о президенте Владимире Путине, соглашаясь внести изменения в некоторые отрывки, касающиеся причин покупки футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Reuters.

Владелец "Челси" Роман Абрамович на трибунах - Reuters

В книге 2020 года британская журналистка Кэтрин Белтон рассказывает о приходе Путина к власти и о том, как многие его соратники из бывших советских шпионских служб поднялись на богатые и влиятельные должности после того, как он получил высшую должность в Кремле в 1999 году.

Адвокаты Абрамовича утверждали в суде, что книга была клеветнической, поскольку в ней утверждалось, что он купил ФК "Челси" как средство коррумпации Запада – эту претензию Абрамович отрицал и неоднократно называл совершенно ложной.

"В отличие от событий, изложенных в книге, амбиции Абрамовича по поводу футбольного клуба "Челси" всегда были ясными и прозрачными: создавать на поле команды мирового класса. Мы рады, что HarperCollins и автор извинились перед Абрамовичем и согласились внести изменения в книгу, убрав несколько ложных заявлений о нем. Эти заявления не имели доказательств и были действительно ложными ", – сказал спикер Абрамовича.

HarperCollins сообщила, что согласилась внести изменения в отрывки в книге, и извинилась вместе с Белтоном за "аспекты книги (которые) были не так понятны, как им хотелось бы".

Абрамович не просил возместить ущерб, но просил пожертвовать на благотворительность.

Издательство HarperCollins сказало, что книга "содержила некоторую недостоверную информацию о Романе Абрамовиче".

"HarperCollins внес изменения в книгу, чтобы точнее зафиксировать позицию и включить дополнительные комментарии от пресс-секретаря Абрамовича. Хотя книга всегда включала отрицание того, что Абрамович действовал под чьим-то руководством, когда покупал "Челси", новое издание будет включать более подробное объяснение мотивов Абрамовича по поводу покупки клуба" , — сказал издатель.

Пресс-секретарь Абрамовича заявил, что публикация подобных ложных заявлений была явно неправильной.

"Публикация ложных, сенсационных или клеветнических заявлений о публичном лице в погоне за продажами – это неправильно. Результат этого производства следовало рассмотреть, прежде чем повторять ложные заявления ", – сказал спикер Абрамовича.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент России Владимир Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе, заявив, что он неправильно оценил результаты Холодной войны.

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