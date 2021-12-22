Клевета на Абрамовича: почему американское издательство внесло изменения в книгу "Люди Путина"

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Карина Ожерельева
Американская издательская компания HarperCollins в среду, 22 декабря, урегулировала спор о клевете с российским бизнесменом Романом Абрамовичем по поводу книги о президенте Владимире Путине, соглашаясь внести изменения в некоторые отрывки, касающиеся причин покупки футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Reuters.
Владелец "Челси" Роман Абрамович на трибунах - Reuters
В книге 2020 года британская журналистка Кэтрин Белтон рассказывает о приходе Путина к власти и о том, как многие его соратники из бывших советских шпионских служб поднялись на богатые и влиятельные должности после того, как он получил высшую должность в Кремле в 1999 году.
Адвокаты Абрамовича утверждали в суде, что книга была клеветнической, поскольку в ней утверждалось, что он купил ФК "Челси" как средство коррумпации Запада – эту претензию Абрамович отрицал и неоднократно называл совершенно ложной.
HarperCollins сообщила, что согласилась внести изменения в отрывки в книге, и извинилась вместе с Белтоном за "аспекты книги (которые) были не так понятны, как им хотелось бы".
Абрамович не просил возместить ущерб, но просил пожертвовать на благотворительность.
Издательство HarperCollins сказало, что книга "содержила некоторую недостоверную информацию о Романе Абрамовиче".
Пресс-секретарь Абрамовича заявил, что публикация подобных ложных заявлений была явно неправильной.
Как сообщали ранее "Комментарии", президент России Владимир Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе, заявив, что он неправильно оценил результаты Холодной войны.
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