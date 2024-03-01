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КНДР больше не поставляет России боеприпасы: какая причина

Северная Корея уже три недели не отправляет в Россию боеприпасы

1 марта 2024, 21:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские суда, с осени 2023 года регулярно курсировавшие между портами в Северной Корее и РФ, перестали совершать рейсы.

КНДР больше не поставляет России боеприпасы: какая причина

Северная Корея остановила поставки снарядов в РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, уже почти три недели из КНДР в Россию не доставляют контейнеры, в которых перевозили снаряды. Как считают западные и южнокорейские разведчики и военные эксперты, эти снаряды российские военные затем использовали в Украине.

В настоящее время неизвестно, какая причина остановки поставок северокорейских боеприпасов, пишет издание.

Вероятно, сделки приостановлены из-за производственных задержек в Северной Корее или других логистических проблем, говорится в публикации.

Также нельзя исключать, что снаряды теперь перевозятся в Россию воздушным или железнодорожным путем через общую границу, отмечается в материале.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований ( CSIS ) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было осуществлено по меньшей мере 25 судов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ. Из них не менее 19 судов с отключенными транспондерами затем вошли в российский Восточный порт.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19788
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