Когда москвичи могут выйти против Путина: Гордон сделал неожиданный прогноз

На днях в Москве провели митинг, во время которого начали кричать "Долой царя". Конечно, это не прямой призыв к свержению Путина. Однако протесты против лидера РФ могут вспыхнуть в любой момент.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон допускает, что кричать на массовых протестах в Москве "долой Путина" могут уже завтра.

"Это может произойти через месяц, через 2 или 3 года и может произойти никогда. Это такая скользкая тема и какая-то тонкая, взрывоопасная. Это может спровоцировать все, что угодно", — отметил Гордон.

Причиной недовольства горожан, по его словам, могут стать очереди за бензином, вспышка чумы, отключение света.

"Все, что угодно может спровоцировать москвичей на митинги в центре города. Я абсолютно верю, что это может произойти. В Москве может. Там живут непуганые еще люди в массе своей. Москва — это город среднего класса. В России среднего класса нет, а в Москве есть. И потенциальные протестные настроения среди москвичей они живучи, прямо сейчас задавлены страхом. Нужен какой-то триггер”, – объяснил он.

Гордон подытожил, что будет триггер и люди могут выйти, при этом отметил, что это не обязательно произойдет, однако возможно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России в очередной раз заговорили о ядерном оружии — на его применение намекал лидер РФ Владимир Путин в своей речи на Валдае. Также в сети интернет распространялась новость о бункере на Урале, откуда можно управлять ядерным арсеналом.

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, что такие угрозы выдают полную слабость Путина, ведь "сильные люди за ядерное оружие не хватаются".



