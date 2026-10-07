Когда москвичи могут выйти против Путина: Гордон сделал неожиданный прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях в Москве провели митинг, во время которого начали кричать "Долой царя". Конечно, это не прямой призыв к свержению Путина. Однако протесты против лидера РФ могут вспыхнуть в любой момент.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон допускает, что кричать на массовых протестах в Москве "долой Путина" могут уже завтра.
Причиной недовольства горожан, по его словам, могут стать очереди за бензином, вспышка чумы, отключение света.
Гордон подытожил, что будет триггер и люди могут выйти, при этом отметил, что это не обязательно произойдет, однако возможно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России в очередной раз заговорили о ядерном оружии — на его применение намекал лидер РФ Владимир Путин в своей речи на Валдае. Также в сети интернет распространялась новость о бункере на Урале, откуда можно управлять ядерным арсеналом.
Журналист Дмитрий Гордон объяснил, что такие угрозы выдают полную слабость Путина, ведь "сильные люди за ядерное оружие не хватаются".