Когда может произойти распад России: Буданов дал прогноз и назвал два ключевых условия

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что обособление отдельных народов России может стать реальностью только при двух ключевых условиях. По его словам, это произойдет благодаря внутренней дестабилизации РФ и появлению сильных национальных лидеров.

Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026 заявил о возможности распада России. По его словам, нынешняя система в России остается централизованной, однако при серьезном ослаблении власти ситуация может быстро измениться.

"Отсоединиться они смогут, когда появится лидер и когда начнется дестабилизация в России. Да, в это время это все возможно. При этих двух аспектах. Первое — дестабилизация внутри, ну, или слабость, что, в принципе, для них одно и то же. И наличие находящегося на месте национального лидера", — сказал Буданов.

В то же время глава ОП признал, что в настоящее время большинство местных лидеров в регионах РФ не оказывают достаточного влияния. По его словам, часть сильных этнических деятелей находится за пределами России, а их возможное возвращение могло бы стать серьезным вызовом для целостности страны.

Отдельное внимание Буданов уделил российской пропаганде. Он заявил, что Кремль годами формирует альтернативную реальность через телевидение, музеи и культурные проекты. В качестве примера он привел экспозицию в одном из московских музеев, посвященную якобы "украинскому нацизму".

По мнению Буданова, подобная система информационного влияния напоминает модель Северной Кореи, где обществу навязывается искаженное видение мира. По его словам, изменить настроения россиян и "раззомбировать" их можно только постепенным разрушением этой информационной изоляции и демонстрацией другой реальности.

