Коли може відбутися розпад Росії: Буданов дав прогноз та назвав дві ключові умови

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що відокремлення окремих народів Росії може стати реальністю лише за двох ключових умов. За його словами, це відбудеться завдяки внутрішній дестабілізації РФ та появи сильних національних лідерів.

Кирило Буданов.

Кирило Буданов під час Kyiv Stratcom Forum 2026 заявив про можливість розпаду Росії. За його словами, нинішня система в Росії залишається централізованою, однак у разі серйозного ослаблення влади ситуація може швидко змінитися.

"Від'єднатися вони зможуть, коли з'явиться лідер і коли почнеться дестабілізація в Росії. Так, в цей час це все можливо. При цих двох аспектах. Перше — дестабілізація всередині, ну, або слабкість, що, в принципі, для них одне і те саме. І наявність національного лідера, який є на місці", — сказав Буданов.

Водночас очільник ОП визнав, що наразі більшість місцевих лідерів у регіонах РФ не мають достатнього впливу. За його словами, частина сильних етнічних діячів перебуває за межами Росії, а їхнє можливе повернення могло б стати серйозним викликом для цілісності країни.

Окрему увагу Буданов приділив російській пропаганді. Він заявив, що Кремль роками формує альтернативну реальність через телебачення, музеї та культурні проєкти. Як приклад він навів експозицію в одному з московських музеїв, присвячену нібито "українському нацизму".

На думку Буданова, така система інформаційного впливу нагадує модель Північної Кореї, де суспільству нав’язується викривлене бачення світу. За його словами, змінити настрої росіян та "роззомбувати" їх можливо лише поступовим руйнуванням цієї інформаційної ізоляції та демонстрацією іншої реальності.

