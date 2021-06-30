Когда в Украине начались проблемы из-за Владимира Путина — эксперт

Владимир Путин всегда конфликтовал с Украиной — эксперт. Фото: РИА Новости

Украине приходится строить внешнеполитические отношения с постоянным оглядывание на Российскую Федерацию — из-за постоянной агрессии последней. Однако проблемы между нашими странами назревали уже давно. Таким мнением с порталом "Комментарии" поделился директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин.

По его мнению, Путин является одним из самых сложных переговорщиков на уровне глав государств в XXI веке.

"Проблемы с Путиным начались у Украины сразу, как он стал президентом. Кучма любил встречи в неформальной обстановке, "без галстуков", а на утро давать некие совместные комментарии. Путин категорически отказался от такой встречи в Крыму. Отказывался он встречаться и со сменившим Кучму Ющенко. Чтобы наладить отношения, тогда всё перешло на уровень премьеров (Тимошенко, кстати, больше устраивала тогда российскую сторону). Путин опоздал на встречу в Крыму с президентом Януковичем на четыре часа, потом поехал на встречу к куму — Медведчуку. Не сложилось у Путина и с Порошенко. Та же история теперь с Зеленским", — отмечает Андрей Мишин.

Вместе с этим, подчеркивает политолог, стоит обратить внимание на отношения Путина с лидером Армении Николом Пашиняном.

"Когда тот пришел к власти, заявив, что сделал это благодаря "бархатной революции", окружил себя представителями Сороса, Путин не поздравил его с избранием. Но Пашинян нашел способ наладить отношения — направил небольшой армянский военный контингент в Сирию, что было уникальным событием. После этого Путин стал с ним встречаться", — рассказывает эксперт.

Также Андрей Мишин предположил, чего президент РФ может "требовать" от Владимира Зеленского в контексте вероятной предстоящей встречи.

"Сделать некий встречный шаг, доказать делом готовность к диалогу и выполнению обещаний, — говорит специалист. — После нормандского саммита в Париже (в декабре 2019-го там встретились руководители Германии, Франции, Украины и России) Зеленский своих обязательств (имплементация формулы Штайнмайера, выборы на Донбассе) не выполнил. За что теперь и расплачивается".

По мнению политолога, Россия теперь традиционно демонстрирует холодное имперское величие, ждет некого конкретного шага от Зеленского.

"Наш же президент отвечает некими челленджами в стиле: "а вам слабо", "а примите вызов". Такие себе КВНовские импровизации во внешней политике. Вряд ли это к чему-то приведет. Думаю, налаживание политического диалога между РФ и Украиной станет возможным лишь после того, как смениться кто-то из президентов. Или оба"", — резюмирует Андрей Мишин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Путин отозвался о вероятной встрече с Владимиром Зеленским. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению эксперта, западные политики пытаются наново выстроить диалог с Кремлем.

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