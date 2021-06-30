Особенность политики или мания величия: что стоит за высказываниями Путина об Украине

За происходящее в украинском государстве ответственны некие "внешние управленцы". Судя по всему, именно такого мнения придерживается российский президент Владимир Путин. Поэтому-то политик и считает, что с Владимиром Зеленским нет смысла встречаться, хотя и не исключает подобной возможности, о чем заявил при прямой линии с россиянами.



Путин хочет поглотить Украину, как прежде Татарстан. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Также глава РФ не преминул повторить нарратив о том, что украинцы всегда были одним народом с россиянами. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы те объяснили, о чем свидетельствуют подобные высказывания "хозяина Кремля" и какие выводы стоит сделать Украине.

"Россия пытается поглотить Украину так же, как поглотила Татарстан и другие республики"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что в далеком 2000 году, в одном из первых выступлений в качестве президента РФ, Владимир Путин заявлял, что цель его президентства — это восстановить Россию в границах бывшей российской империи.

"Позже аппетиты приутихли, и Путин говорил, что его цель скромнее — восстановить Россию в границах бывшего Советского Союза. И он стал пытаться реализовать свой имперский план, — отмечает эксперт. — Вспомним вторую чеченскую войну, а позже нападение России на Грузию и Украину".

Одним из элементов этих наступательных операций была идеологическая война и попытка заявлять о "едином народе". Фактически, Россия пытается поглотить Украину так же, как она поглотила Татарстан и другие республики, подчеркивает Сергей Быков. Там тоже были мантры про "единый народ".

"Тревожно и то, что Путин прямо повторил слова некоторых украинских оппозиционеров о "внешнем управлении". Этот пассаж можно воспринимать как признак сотрудничества или условной координации действий между некоторыми оппозиционными политсилами и Кремлем", — говорит эксперт.

К тому же, отмечает Сергей Быков, такое предположение прямо ложится во внешнеполитическую военную доктрину российского генерала, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Опубликованная в феврале 2013 года, она переосмысливает современное понятие межгосударственного конфликта. Военные действия ставятся в один ряд с политическими, экономическими, информационными, гуманитарными и другими невоенными мероприятиями. Это, подчеркивает эксперт, и есть та самая гибридная война, которую Россия по итогу развязала против Украины.

"Проблемы с Путиным начались у Украины сразу, как он стал президентом"

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что Путин — один из самых сложных переговорщиков на уровне глав государств в XXI веке.

"Проблемы с Путиным начались у Украины сразу, как он стал президентом. Кучма любил встречи в неформальной обстановке, "без галстуков", а на утро давать некие совместные комментарии. Путин категорически отказался от такой встречи в Крыму. Отказывался он встречаться и со сменившим Кучму Ющенко. Чтобы наладить отношения, тогда всё перешло на уровень премьеров (Тимошенко, кстати, больше устраивала тогда российскую сторону). Путин опоздал на встречу в Крыму с президентом Януковичем на четыре часа, потом поехал на встречу к куму — Медведчуку. Не сложилось у Путина и с Порошенко. Та же история теперь с Зеленским", — отмечает Андрей Мишин.

Вместе с этим, подчеркивает политолог, стоит обратить внимание на отношения Путина с лидером Армении Николом Пашиняном.

"Когда тот пришел к власти, заявив, что сделал это благодаря "бархатной революции", окружил себя представителями Сороса, Путин не поздравил его с избранием. Но Пашинян нашел способ наладить отношения — направил небольшой армянский военный контингент в Сирию, что было уникальным событием. После этого Путин стал с ним встречаться", — рассказывает эксперт.

Также Андрей Мишин предположил, чего президент РФ может "требовать" от Владимира Зеленского.

"Сделать некий встречный шаг, доказать делом готовность к диалогу и выполнению обещаний, — говорит специалист. — После нормандского саммита в Париже (в декабре 2019-го там встретились руководители Германии, Франции, Украины и России) Зеленский своих обязательств (имплементация формулы Штайнмайера, выборы на Донбассе) не выполнил. За что теперь и расплачивается".

По мнению политолога, Россия теперь традиционно демонстрирует холодное имперское величие, ждет некого конкретного шага от Зеленского.

"Наш же президент отвечает некими челленджами в стиле: "а вам слабо", "а примите вызов". Такие себе КВНовские импровизации во внешней политике. Вряд ли это к чему-то приведет. Думаю, налаживание политического диалога между РФ и Украиной станет возможным лишь после того, как смениться кто-то из президентов. Или оба"", — резюмирует Андрей Мишин.

Украине нужна более независимая внутренняя и внешняя политика

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев уверен, что данные высказывания российского президента, каким бы банальным это ни показалось, следует воспринимать буквально.

"Путин сказал то, что думает. И не в последнюю очередь, поводы для таких размышлений и высказываний предоставляет ему украинская внутриполитическая и внешнеполитическая реальность, — считает эксперт. — Посудите сами, буквально на прошлой неделе одно из крупнейших украинских СМИ назвало исполняющую обязанности посла США в Украине Кристину Квин "самой влиятельной женщиной в стране". А 29 июня Верховная Рада проголосовала за то, чтобы решающая роль при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей принадлежала "международным экспертам", навязанным нам западными кредиторами. И после этого мы удивляемся тому, что Путин считает необходимым договариваться по Украине с Вашингтоном, а не с Киевом?"

Также Даниил Богатырев отмечает: для того, чтобы повысить свой вес на международной арене, нашей стране следует начать проводить более независимую внутреннюю и внешнюю политику.

"Тогда бы и противники, и союзники Украины на международной арене начали с ней считаться. Сейчас, увы, этого нет", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению эксперта, западные политики пытаются наново выстроить диалог с Кремлем.

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