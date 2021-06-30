Особенность политики или мания величия: что стоит за высказываниями Путина об Украине

За происходящее в украинском государстве ответственны
некие "внешние управленцы". Судя по всему, именно такого мнения придерживается российский президент Владимир Путин. Поэтому-то политик и считает, что с
Владимиром Зеленским нет смысла встречаться, хотя и не исключает подобной
возможности, о чем заявил при прямой линии с россиянами.
Путин хочет поглотить Украину, как прежде Татарстан. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Также глава РФ не преминул
повторить нарратив о том, что украинцы всегда были одним народом с россиянами. "Комментарии"
обратились к экспертам, дабы те объяснили, о чем свидетельствуют подобные высказывания
"хозяина Кремля" и какие выводы стоит сделать Украине.
"Россия пытается
поглотить Украину так же, как поглотила Татарстан и другие республики"
Глава Института
публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей
Быков напоминает, что в далеком 2000 году, в одном из первых выступлений в
качестве президента РФ, Владимир Путин заявлял, что цель его президентства —
это восстановить Россию в границах бывшей российской империи.
"Позже аппетиты
приутихли, и Путин говорил, что его цель скромнее — восстановить Россию в
границах бывшего Советского Союза. И он стал пытаться реализовать свой
имперский план, — отмечает эксперт. — Вспомним вторую чеченскую войну, а позже
нападение России на Грузию и Украину".
Одним из элементов
этих наступательных операций была идеологическая война и попытка заявлять о
"едином народе". Фактически, Россия пытается поглотить Украину так же,
как она поглотила Татарстан и другие республики, подчеркивает Сергей Быков. Там
тоже были мантры про "единый народ".
"Тревожно и то, что
Путин прямо повторил слова некоторых украинских оппозиционеров о "внешнем
управлении". Этот пассаж можно воспринимать как признак сотрудничества или
условной координации действий между некоторыми оппозиционными политсилами и
Кремлем", — говорит эксперт.
К тому же, отмечает
Сергей Быков, такое предположение прямо ложится во внешнеполитическую военную
доктрину российского генерала, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Опубликованная в
феврале 2013 года, она переосмысливает современное понятие межгосударственного
конфликта. Военные действия ставятся в один ряд с политическими, экономическими,
информационными, гуманитарными и другими невоенными мероприятиями. Это,
подчеркивает эксперт, и есть та самая гибридная война, которую Россия по итогу
развязала против Украины.
"Проблемы с Путиным
начались у Украины сразу, как он стал президентом"
Директор Киевского
института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает,
что Путин — один из самых сложных переговорщиков на уровне глав государств в XXI веке.
"Проблемы с Путиным
начались у Украины сразу, как он стал президентом. Кучма любил встречи в
неформальной обстановке, "без галстуков", а на утро давать некие совместные
комментарии. Путин категорически отказался от такой встречи в Крыму.
Отказывался он встречаться и со сменившим Кучму Ющенко. Чтобы наладить
отношения, тогда всё перешло на уровень премьеров (Тимошенко, кстати, больше
устраивала тогда российскую сторону). Путин опоздал на встречу в Крыму с
президентом Януковичем на четыре часа, потом поехал на встречу к куму —
Медведчуку. Не сложилось у Путина и с Порошенко. Та же история теперь с
Зеленским", — отмечает Андрей Мишин.
Вместе с этим,
подчеркивает политолог, стоит обратить внимание на отношения Путина с лидером
Армении Николом Пашиняном.
"Когда тот пришел к
власти, заявив, что сделал это благодаря "бархатной революции", окружил себя
представителями Сороса, Путин не поздравил его с избранием. Но Пашинян нашел
способ наладить отношения — направил небольшой армянский военный контингент в
Сирию, что было уникальным событием. После этого Путин стал с ним встречаться",
— рассказывает эксперт.
Также Андрей Мишин
предположил, чего президент РФ может "требовать" от Владимира Зеленского.
"Сделать некий
встречный шаг, доказать делом готовность к диалогу и выполнению обещаний, —
говорит специалист. — После нормандского саммита в Париже (в декабре 2019-го
там встретились руководители Германии, Франции, Украины и России) Зеленский
своих обязательств (имплементация формулы Штайнмайера, выборы на Донбассе) не
выполнил. За что теперь и расплачивается".
По мнению
политолога, Россия теперь традиционно демонстрирует холодное имперское величие,
ждет некого конкретного шага от Зеленского.
"Наш же президент
отвечает некими челленджами в стиле: "а вам слабо", "а примите вызов". Такие
себе КВНовские импровизации во внешней политике. Вряд ли это к чему-то
приведет. Думаю, налаживание политического диалога между РФ и Украиной станет
возможным лишь после того, как смениться кто-то из президентов. Или оба"", —
резюмирует Андрей Мишин.
Украине нужна более
независимая внутренняя и внешняя политика
Эксперт Украинского
института политики Даниил Богатырев уверен, что данные высказывания российского
президента, каким бы банальным это ни показалось, следует воспринимать
буквально.
"Путин сказал то,
что думает. И не в последнюю очередь, поводы для таких размышлений и
высказываний предоставляет ему украинская внутриполитическая и
внешнеполитическая реальность, — считает эксперт. — Посудите сами, буквально на
прошлой неделе одно из крупнейших украинских СМИ назвало исполняющую
обязанности посла США в Украине Кристину Квин "самой влиятельной женщиной
в стране". А 29 июня Верховная Рада проголосовала за то, чтобы решающая
роль при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей принадлежала
"международным экспертам", навязанным нам западными кредиторами. И
после этого мы удивляемся тому, что Путин считает необходимым договариваться по
Украине с Вашингтоном, а не с Киевом?"
Также Даниил
Богатырев отмечает: для того, чтобы повысить свой вес на международной арене,
нашей стране следует начать проводить более независимую внутреннюю и внешнюю политику.
"Тогда бы и
противники, и союзники Украины на международной арене начали с ней считаться.
Сейчас, увы, этого нет", — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению эксперта, западные политики пытаются наново выстроить диалог с Кремлем.
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