В городе Красногорск в Подмосковье возросло число жертв в результате теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл". На месте трагедии найдено много людей, которые задохнулись во время пожара. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские СМИ.

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

По информации Следственного комитета РФ, количество жертв теракта превысило 60 человек. Из здания, которое охватил сильный пожар, долгое время продолжали выносить тела, поэтому количество жертв может возрасти.

Ряд Telegram-каналов сообщали о 80 погибших. Многие тела были найдены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь – там люди прятались от стрельбы. По информации СМИ, они задохнулись из-за дыма во время пожара. Также среди них якобы было найдено тело одного из террористов, которое опознали по бомбе, которая была при нем. Взрывчатку забрали саперы.

Отметим, в Главном управлении разведки Минобороны Украины уже заявили, что расстрел людей в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов напомнил, что Владимир Путин начинал политическую карьеру из подрыва жилых домов в российских городах.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой назвал США и Великобританию "заказчиками" теракта в концертном зале в Москве, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

"Перед 8 марта посольство Великобритании и США очень тщательно сообщали и предупреждали своих граждан соблюдать осторожность в Москве, при этом не сообщая, что происходит. Теперь мы видим, что сразу же, буквально в течение получаса после начала этих событий, Белый дом активно заявляет о том, кто причастен к этому, а кто не причастен. У меня нет никаких сомнений, что это главные основные заказчики", — заявил российский депутат.



