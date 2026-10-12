Комаровский поставил откровенный "диагноз" Путину: что с ним не так

Известный украинский врач Евгений Комаровский поделился мнением о физическом состоянии Владимира Путина, его информационном окружении и причинах нежелания идти на уступки. По мнению медика, главная проблема российского диктатора состоит не в физическом здоровье, а в ограниченном доступе к информации и специфическом мировоззрении.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале отметил, что не разделяет предположений о серьезных проблемах Путина со здоровьем.

"По его физическому здоровью, дай Бог каждому. Именно физическое. Что касается ментального, то есть однозначные проблемы", — сказал Комаровский.

Врач высказал оговорку относительно информационной среды, в которой находится российский лидер. По словам медика, Путин получает информацию через узкий круг каналов и не имеет полного представления о современном мире.

Комаровский предположил, что такая изоляция оказывает влияние на восприятие российским диктатором событий и позиций других людей. Он также заявил, что Путин остановился в развитии примерно на уровне 2000 года.

Комментируя предположение, что Путин зациклен именно в Украине, Комаровский предложил другое объяснение. Он связал поведение главы Кремля с моделью власти, при которой любые уступки воспринимаются как слабость.

"Скорее, это идеология "пахана", который не может обнаружить слабость, которая выросла и существует в мире… И переступить из-за этого он не может ни при каких обстоятельствах, то ли Украина, то ли все, что угодно. Уперся рогами и пертит, пока эти рога не обломают", — отметил врач.

Комаровский также скептически оценил возможность внутреннего мятежа в России против Путина. Он объяснил это атмосферой страха, уничтожением оппозиционных голосов и распространением самоцензуры. По его словам, люди, которые не согласны с властью, предпочитают молчать и не привлекать к себе внимания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский оценил здоровье Трампа : врач допустил серьезный диагноз.