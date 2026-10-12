Комаровський поставив відвертий "діагноз" Путіну: що з ним не так

Відомий український лікар Євген Комаровський поділився думкою про фізичний стан Володимира Путіна, його інформаційне оточення та причини небажання йти на поступки. На думку медика, головна проблема російського диктатора полягає не у фізичному здоров’ї, а в обмеженому доступі до інформації та специфічному світогляді.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Євген Комаровський в інтерв’ю Дмитру Гордону на його YouTube-каналі зазначив, що не поділяє припущень про серйозні проблеми Путіна зі здоров’ям.

"З приводу його фізичного здоров'я, дай Бог кожному. Саме фізичне. Щодо ментального, то є однозначні проблеми", — сказав Комаровський.

ЛІкар висловив застереження щодо інформаційного середовища, у якому перебуває російський лідер. За словами медика, Путін отримує інформацію через вузьке коло каналів і не має повного уявлення про сучасний світ.

Комаровський припустив, що така ізоляція впливає на сприйняття російським диктатором подій і позицій інших людей. Він також заявив, що Путін зупинився у розвитку приблизно на рівні 2000 року.

Коментуючи припущення, що Путін зациклений саме на Україні, Комаровський запропонував інше пояснення. Він пов’язав поведінку очільника Кремля з моделлю влади, за якої будь-які поступки сприймаються як слабкість.

"Швидше, це ідеологія "пахана", який не може виявити слабкість, яка виросла і існує у світі… І переступити через це він не може за жодних обставин, тобто чи то Україна, чи то все, що завгодно. Уперся рогами і пертиме, поки ці роги не обламають", — зазначив лікар.

Комаровський також скептично оцінив можливість внутрішнього бунту в Росії проти Путіна. Він пояснив це атмосферою страху, знищенням опозиційних голосів і поширенням самоцензури. За його словами, люди, які не погоджуються з владою, воліють мовчати й не привертати до себе уваги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Комаровський оцінив здоров’я Трампа : лікар припустив серйозний діагноз.