Комаровський оцінив здоров’я Трампа: лікар припустив серйозний діагноз

Відомий український лікар Євген Комаровський висловився щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа та припустив можливі ознаки серйозного неврологічного розладу. За його словами, Трамп може бути хворий на деменцію.

Комаровський каже, що у Трампа може бути деменція. Фото з відкритих джерел

Євген Комаровський в інтерв’ю Дмитру Гордону звернув увагу на поведінку американського лідера, яка, за його словами, може свідчити про деменцію у Трампа. Лікар пояснює, що на це вказує порушення короткострокової пам’яті та імпульсивність у висловлюваннях.

"Стареча деменція. У мене жодних особливих сумнівів у цьому немає. Це нормальний діагноз. Він в цьому не винен за великим рахунком. Це очевидно, абсолютно імпульсивна поведінка, коли людина забуває, що вона говорила вчора", – оцінив Комаровський стан здоров’я Трампа.

Комаровський вказав, що на противагу короткостроковій пам’яті президент США добре пам’ятає речі, які відбувалися 20 років тому, однак не ті, які сталися нещодавно.

Окремо лікар вказав на іншу проблему звернувши увагу на участь політиків поважного віку в управлінні державами. На його думку, високі посади вимагають швидких рішень, фізичної витривалості та постійної активності, що може бути складно забезпечити з віком.

"Ти досвідчений, ти мудрий, ти літній, ти багато бачив. Будь радником. А президент має не сидіти в кріслі, він повинен носитися, приймати рішення, зустрічатися. Іншого нічого не повинно бути", – додав Комаровський.

