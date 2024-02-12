Комик из РФ, что поддержал войну против Украины, загремел в больницу: его готовят к серьезной операции

Юмориста из РФ Евгения Петросяна готовят к операционному вмешательству. Сообщают, что упав на улицы, он сломал ключицу .

Евгений Петросян (фото из открытых источников)

Все оказалось больше, чем серьезно. Перед выходными его будут оперировать. Медики хотят поставить в руке юмористую титановую пластину.

Теперь комик находится в медицинском заведении под наблюдением врачей. Перед операцией его не будут отпускать домой.

При этом ранее юморист имел несколько операций на сердце. Утверждают, что у артиста давние проблемы с этим органом. Но тогда он сказал, что верит в лучшее и не собирается умирать.

В настоящее время о его самочувствии нет информации, потому что юморист не выходит на связь с поклонниками, так же делает его жена Татьяна Брухунова.

Ранее Петросян поддерживал полномасштабную войну в Украине и принимал участие в кремлевских мероприятиях, где распевал оды хозяину Кремля Владимиру Путину.

Кроме того, на своих сольных выступлениях он часто смеялся над украинцами.

В январе 2023 года Петросян был внесен в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный кремлевский пропагандист попал под обстрел на Донбассе. Известный российский актер, поддерживающий преступный кремлевский режим, побывал на оккупированном Донбассе. Там Охлобыстин попал под обстрел. Сообщают, что в него попал пуля, но ранения у него нет, потому что спасся благодаря бронежилету. Его дочь рассказала, как и ее отец, поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и говорит, что гордится своими родителями.