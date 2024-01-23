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Компания Apple вышла из России, но уплатила в бюджет РФ миллионы долларов в 2024 году

Россия оштрафовала Apple на более миллиарда рублей несмотря на то, что американская компания покинула Россию еще в марте 2022 года.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Американская корпорация Apple заплатила России 1,2 млрд рублей (13,5 млн долларов) из-за антимонопольного штрафа. Средства поступили в российский бюджет 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes Russia.

Компания Apple вышла из России, но уплатила в бюджет РФ миллионы долларов в 2024 году

Компания Apple заплатила штраф в бюджет России. Фото из открытых источников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в июле 2022 года заявила, что корпорация Apple нарушила антимонопольное законодательство России. В объяснении ФАС указано, что правила компании запрещали клиентам производить оплату покупок за пределами App Store или использовать альтернативные способы оплаты. Apple требовала удалить такие приложения и блокировала доступ к приложениям App Store.

Apple подали апелляцию в московский арбитражный суд, чтобы признать антимонопольный штраф ФАС недействительным, однако суд заявил, что такое решение законно в РФ. В октябре 2023 года Apple разрешила российским пользователям производить оплату альтернативными способами через внешние ресурсы в обход App Store, но уплатила штраф 1,2 млрд рублей в январе 2024 года.

Отметим, что компания Apple была оштрафована уже после того, как она вышла из России и остановила продажу своих продуктов в РФ в марте 2022 года. Несмотря на это, продукция корпорация Apple присутствует на российском рынке. Это стало возможным благодаря указу Путина в июне 2022 года, позволившему ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя, в том числе и продуктов компании Apple.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько иностранных компаний покинули Россию, а сколько осталось на российском рынке в 2024 году, несмотря на санкции.

Также "Комментарии" писали, что Россия из-за своих проблем с дефицитом товаров обратились за помощью в Казахстан.



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Источник: https://www.forbes.ru/tekhnologii/504733-apple-vyplatila-v-budzet-rossii-antimonopol-nyj-straf-na-1-2-mlrd-rublej
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