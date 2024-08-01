Обмен заключенными между Российской Федерацией и странами Запада может "открыть новую страницу для всего мира", об этом в комментарии CNN сказала депутат Госдумы Мария Бутина.

Обмен заключенными

"Этот обмен просто означает успешную работу нашей дипломатии, и я рада, что все стороны переговоров справились с этим успешно, несмотря на ситуацию", — сказала Бутина, имея в виду "конфликт" Москвы и Киева.

Депутат Госдумы страны-агрессора подчеркнула, что не стала бы напрямую связывать обмен с событиями в Украине, но выразила надежду, что он "откроет новую страницу для всего мира".

В то же время председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обмен заключенными между Россией и странами Запада в нынешних геополитических обстоятельствах позитивным знаком.

"Мое мнение абсолютно однозначное. Когда происходит обмен заключенными между странами, это свидетельствует о том, что все-таки каналы связи действуют, люди договариваются об условиях, о персоналиях", — заявил Карасин.

По его словам, обмен стал позитивным знаком, свидетельствующим о том, что компромиссы возможно найти даже по самым чувствительным вопросам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Западом и РФ проходит большой обмен заключенными. Известно, что в числе заключенных, которых готовили на обмен находятся политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По некоторым данным, будет также освобожден журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.





