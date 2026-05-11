Конец венгерского вето: Брюссель планирует ударить по иерархам РПЦ и «теневому флоту» РФ

Смена политического ландшафта в Венгрии и уход Виктора Орбана с должности премьер-министра разблокировали для Европейского Союза возможность ввести санкции, ранее годами тормозившиеся Будапештом. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Брюссель уже приступил к подготовке 21-го пакета санкций, который планируют финализировать к середине лета.

Одним из ключевых шагов станет введение персональных ограничений против руководства Русской православной церкви, в частности, патриарха Кирилла. РПЦ является одним из главных идеологических оплот Кремля в поддержке агрессии против Украины. Ранее именно позиция Орбана являлась главным препятствием для внесения иерархов в санкционные списки.

По оценкам европейских чиновников, сейчас наступил благоприятный момент для усиления экономической блокады, поскольку финансовая система РФ демонстрирует признаки серьезной деградации. Один из чиновников ЕС отметил: "Сейчас самое время усилить давление, поскольку дела в России идут не лучшим образом". Чиновник также добавил, что состояние российской экономики сейчас является "худшим с начала войны".

Помимо религиозных деятелей новый пакет санкций будет направлен на "теневой флот", который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго. Ожидается, что более жесткие меры помогут существенно ограничить валютные поступления Кремля. В ЕС рассчитывают, что такие шаги заставят Владимира Путина смягчить его ультимативные требования по завершению войны.

Предыдущие сроки формирования окончательного перечня ограничений – конец июня или начало июля текущего года.

