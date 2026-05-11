Кінець угорського вето: Брюссель планує вдарити по ієрархах РПЦ та «тіньовому флоту» РФ

Зміна політичного ландшафту в Угорщині та відхід Віктора Орбана з посади прем'єр-міністра розблокували для Європейського Союзу можливість запровадити санкції, які раніше роками гальмувалися Будапештом. Як повідомляє видання Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах, Брюссель уже розпочав підготовку 21-го пакету санкцій, який планують фіналізувати до середини літа.

Патриарх Кирило і Путін

Одним із ключових кроків стане запровадження персональних обмежень проти керівництва Руської православної церкви, зокрема патріарха Кирила. РПЦ є одним із головних ідеологічних оплотів Кремля у підтримці агресії проти України. Раніше саме позиція Орбана була головною перешкодою для внесення ієрархів до санкційних списків.

За оцінками європейських топпосадовців, наразі настав сприятливий момент для посилення економічної блокади, оскільки фінансова система РФ демонструє ознаки серйозної деградації. Один із високопосадовців ЄС зауважив: "Зараз саме час посилити тиск, оскільки справи у Росії йдуть не найкращим чином". Чиновник також додав, що стан російської економіки наразі є "найгіршим з початку війни".

Крім релігійних діячів, новий пакет санкцій буде спрямований на "тіньовий флот", який Москва використовує для обходу нафтового ембарго. Очікується, що жорсткіші заходи допоможуть суттєво обмежити валютні надходження Кремля. В ЄС розраховують, що такі кроки змусять Володимира Путіна пом'якшити його ультимативні вимоги щодо завершення війни.

Попередні терміни формування остаточного переліку обмежень — кінець червня або початок липня поточного року.

