Конфискация активов РФ: какой может быть реакция Кремля

Чтобы не допустить конфискации США и странами Европейского Союза в пользу Украины части замороженных активов Центробанка РФ на сумму $300 млрд, российское правительство планирует подавать судебные иски. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bloomberg, передает портал "Комментарии".

На Западе заморожены миллиарды ЦБ РФ. Фото из открытых источников

По информации Bloomberg, московские чиновники, изучающие возможность конфискации западными странами средств Центробанка РФ, пришли к выводу, что сценарий с конфискацией маловероятен.

При этом, согласно данным издания, в настоящее время Центробанк России сделал весомый прогресс в достижении договоренностей с международными юридическими фирмами по представлению интересов РФ на судебных разбирательствах, если до конфискации все же дойдет.

Кроме того, пишет Bloomberg, руководство России заказало экспертизу по анализу соответствующего законодательства и подобных прецедентов за рубежом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.

