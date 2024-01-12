logo

BTC/USD

42103.68

ETH/USD

2463.82

LTC/USD

71.11

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Конфискация активов РФ: какой может быть реакция Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфискация активов РФ: какой может быть реакция Кремля

Страны Запада рассматривают возможность конфискации в пользу Украины замороженных активов России

12 января 2024, 23:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Чтобы не допустить конфискации США и странами Европейского Союза в пользу Украины части замороженных активов Центробанка РФ на сумму $300 млрд, российское правительство планирует подавать судебные иски. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Конфискация активов РФ: какой может быть реакция Кремля

На Западе заморожены миллиарды ЦБ РФ. Фото из открытых источников

По информации Bloomberg, московские чиновники, изучающие возможность конфискации западными странами средств Центробанка РФ, пришли к выводу, что сценарий с конфискацией маловероятен.

При этом, согласно данным издания, в настоящее время Центробанк России сделал весомый прогресс в достижении договоренностей с международными юридическими фирмами по представлению интересов РФ на судебных разбирательствах, если до конфискации все же дойдет.

Кроме того, пишет Bloomberg, руководство России заказало экспертизу по анализу соответствующего законодательства и подобных прецедентов за рубежом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/russia-prepares-legal-battle-to-stall-seizure-of-frozen-reserves
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости