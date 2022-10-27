Россия готова принять ответные меры, если в ЕС начнут конфисковывать ее государственные активы или ее граждан. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которою цитирует Reuters .

Следовательно, отвечая на вопрос о комментариях европейских лидеров о возможной конфискации российских активов в Евросоюзе, она заявила, что это будет "кража".

"Судебная система ЕС отказывается защищать собственность россиян", – сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" информировали в России угрожают нанести удар по американским спутникам . Российские войска могут нанести удар по американским спутникам, в том числе коммерческим, если российской стороне станет известно о том, что разведданные, полученные этими спутниками США, передают Украине. Об этом заявил глава департамента контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают риску устойчивость мирной космической деятельности.

Также "Комментарии" писали о том, что зачем Путину шантаж вокруг "зернового соглашения" . Президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил необходимость продления "зернового соглашения", иначе во многих странах мира наступит голод. При этом, как пишет Reuters, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление "зернового соглашения", чтобы получить рычаги влияния на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии. Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук отмечает, что по состоянию на 25 октября в рамках зерновой инициативы по украинским морским портам отгружено около 9 млн. тонн сельскохозяйственной продукции. Она направлена в страны Азии, Африки и Европы.