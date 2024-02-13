Коваленко: Завод по производству МиГов уничтожался. Пожар для кого-то стал «своевременным»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как результат, говорит Коваленко, завод не мог развивать новые проекты боевой авиации, оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА и даже после выпуска, "созданного в муках и страданиях" МиГ-35, который является даже не новым самолетом, а глубокой модернизацией МиГ-29, не получил на него контракт, позволяющий развернуть крупносерийное производство.
Александр Коваленко
В результате, говорит эксперт, корпорация несла многомиллиардные убытки, персонал сокращался, а выживаемость МиГ обеспечивается в первую очередь обслуживание имеющегося в ВКС РФ парка этих самолетов, а также оказание услуг зарубежным операторам.
По его словам, с учетом нынешнего положения корпорации "МиГ", пожар на заводе, кое для кого был бы вполне уместным и очень даже своевременным, при этом, во всем, попутно можно было бы обвинить некий украинский БПЛА.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Москве на авиастроительном заводе МиГ на Ленинградском проспекте произошел пожар . Горели второй и третий этажи здания. По данным росСМИ, вероятнее всего, пожар возник в цехе, занимающемся реконструкцией, который пристроен к действующему корпусу завода. Причина пожара пока остается неизвестной. При этом известно, что завод, на котором произошел пожар, производит боевые самолеты семейства МиГ-29 и истребители МиГ-35 для Минобороны РФ.
Также "Комментарии" рассказывали, что пожар на заводе прокомментировали в ГУРМинобороны.
Обсуждения
Новости