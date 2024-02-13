Коваленко: Завод по производству МиГов уничтожался. Пожар для кого-то стал «своевременным»

Как результат, говорит Коваленко, завод не мог развивать новые проекты боевой авиации, оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА и даже после выпуска, "созданного в муках и страданиях" МиГ-35, который является даже не новым самолетом, а глубокой модернизацией МиГ-29, не получил на него контракт, позволяющий развернуть крупносерийное производство.

Александр Коваленко

"Корпорация, словно, целенаправленно уничтожалась, в угоду главных конкурентов – “Сухого”. Ведь практически все самолеты “Су” являются востребованными в ВКС РФ и, даже не смотря на снижение количества их поставок в войска в последние годы, они все равно осуществляются", - говорит Коваленко.

В результате, говорит эксперт, корпорация несла многомиллиардные убытки, персонал сокращался, а выживаемость МиГ обеспечивается в первую очередь обслуживание имеющегося в ВКС РФ парка этих самолетов, а также оказание услуг зарубежным операторам.

"В гроб истории МиГ был так же забит ещё один гвоздь в ноябре 2021 года. Тогда, ОАК, на фоне запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации, выставила на продажу 60 га завода "МиГ" за 35 млрд рублей. Фактически, под благими намерениями, которые, конечно пафосно преподносили в российские СМИ, был произведен распил МиГ. А теперь, в одном из цехов завода, что-то вдруг воспламенилось", - рассказывает Коваленко.

По его словам, с учетом нынешнего положения корпорации "МиГ", пожар на заводе, кое для кого был бы вполне уместным и очень даже своевременным, при этом, во всем, попутно можно было бы обвинить некий украинский БПЛА.

"Иными словами, горящий завод ВПК — это не признак украинского следа. Иногда они горят, потому, что в этом заинтересован кто-то еще. А иногда они горят просто потому, что не могут не гореть", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Москве на авиастроительном заводе МиГ на Ленинградском проспекте произошел пожар . Горели второй и третий этажи здания. По данным росСМИ, вероятнее всего, пожар возник в цехе, занимающемся реконструкцией, который пристроен к действующему корпусу завода. Причина пожара пока остается неизвестной. При этом известно, что завод, на котором произошел пожар, производит боевые самолеты семейства МиГ-29 и истребители МиГ-35 для Минобороны РФ.

Также "Комментарии" рассказывали, что пожар на заводе прокомментировали в ГУРМинобороны.



