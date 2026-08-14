Удары украинских беспилотников по глубокому тылу страны-агрессорки все чаще приносят не только ощутимый экономический ущерб для РФ, но и мощные идеологические победы. Очередной целью, вызвавшей настоящую истерику у топовых рупоров Кремля, стали логистические центры российского маркетплейса Wildberries. Как оказалось, взрывы и масштабные пожары на этих объектах эффективно нивелируют усилия российской пропагандистской машины, физически уничтожая литературу, призванную зомбировать население.

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот с видео росСМИ

Масштабы потерь для российского инфопространства ярко подтвердила главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Одиозная пропагандистка не сдержала эмоций в своих соцсетях, жалуясь на успешную работу украинских подразделений БПЛА.

"11 миллионов книг сгорело на складах Wildberries от ударов хохляцких дронов", — заявила Симоньян в присущей ей шовинистической манере.

В своей публикации она попыталась апеллировать к эмоциям, перечисляя, что в огне якобы исчезли детские издания, буквари, Конституция РФ и известная антиутопия "451 градус по Фаренгейту". Однако главная причина ее отчаяния оказалась значительно более эгоистичной, ведь огонь поглотил и ее собственное творчество.

"И мои книги тоже", — добавила оскорбленная пропагандистка, чьи шовинистические "опусы" так и не дошли до российских читателей.

Эксперты отмечают, что такие атаки обладают двойным эффектом. С одной стороны, разрушение крупных логистических узлов типа Wildberries парализует внутреннюю торговлю РФ и наносит миллиардный ущерб бизнесу, финансирующему войну. С другой – очищает пространство от имперских нарративов. Вместо того, чтобы промывать мозги россиянам и их детям, миллионные тиражи ангажированной литературы превратились в пепел еще до попадания на полки.

Сама же Симоньян напоследок попыталась продемонстрировать знание мировой классики, проведя бестолковую параллель с известным романом о сожжении книг:

"Брэдбери точно узнал бы этот сюжет", — резюмировала она.

Впрочем, пропагандистка забыла главное: в той же антиутопии Брэдбери огонь уничтожал правду ради диктатуры. В нынешних же реалиях украинские дроны действуют с точностью до наоборот — они выжигают саму диктатуру и ее лживых глашатаев, приближая крах кремлевского режима.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.