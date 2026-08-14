Удари українських безпілотників по глибокому тилу країни-агресорки дедалі частіше приносять не лише відчутні економічні збитки для РФ, а й потужні ідеологічні перемоги. Черговою ціллю, яка викликала справжню істерику у топових рупорів Кремля, стали логістичні центри російського маркетплейса Wildberries. Як виявилося, вибухи та масштабні пожежі на цих об'єктах ефективно нівелюють зусилля російської пропагандистської машини, фізично знищуючи літературу, покликану зомбувати населення.

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ

Масштаби втрат для російського інфопростору яскраво підтвердила головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян. Одіозна пропагандистка не стримала емоцій у своїх соцмережах, бідкаючись на успішну роботу українських підрозділів БПЛА.

"11 мільйонів книг згоріло на складах Wildberries від ударів хохляцьких дронів", — заявила Симоньян у притаманній їй шовіністичній манері.

У своїй публікації вона спробувала апелювати до емоцій, перераховуючи, що у вогні нібито зникли дитячі видання, букварі, Конституція РФ та відома антиутопія "451 градус за Фаренгейтом". Проте головна причина її розпачу виявилася значно егоїстичнішою, адже вогонь поглинув і її власну творчість.

"І мої книги теж", — додала ображена пропагандистка, чиї шовіністичні "опуси" так і не дійшли до російських читачів.

Експерти наголошують, що такі атаки мають подвійний ефект. З одного боку, руйнування великих логістичних вузлів на кшталт Wildberries паралізує внутрішню торгівлю РФ та завдає мільярдних збитків бізнесу, який фінансує війну. З іншого — очищує простір від імперських наративів. Замість того, щоб промивати мізки росіянам та їхнім дітям, мільйонні наклади заангажованої літератури перетворилися на попіл ще до того, як потрапили на полиці.

Сама ж Симоньян наостанок спробувала продемонструвати знання світової класики, провівши недолугу паралель із відомим романом про спалення книг:

"Бредбері б точно впізнав цей сюжет", — резюмувала вона.

Утім, пропагандистка забула головне: у тій самій антиутопії Бредбері вогонь знищував правду заради диктатури. У нинішніх же реаліях українські дрони діють з точністю до навпаки — вони випалюють саму диктатуру та її брехливих глашатаїв, наближаючи крах кремлівського режиму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію.