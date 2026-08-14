Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію. При цьому очільник російського дипломатичного відомства звинуватив Україну в атаках на цивільні об'єкти та хвастощах у соціальних мережах.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Ми не опустимося, — стверджує російський міністр, коментуючи дії Києва, — але свої власні методи зробимо набагато жорсткішими для руйнації всього, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу".

Він також додав, що ці кроки вже реалізуються на практиці: "І ми це вже робимо. Вони вже починають стогнати".

Лавров відкинув можливість швидкого заморожування конфлікту, попри заклики з різних країн. Російське керівництво наполягає на тому, що зупинка бойових дій можлива лише за умов досягнення "довгострокового та надійного врегулювання". Фіксацію нинішніх позицій сторін у МЗС РФ вважають неприпустимою, оскільки це нібито знецінить історичні здобутки Росії.

"Якщо ми зараз раптом зупинилися б на лінії зіткнення, — заявив глава російського МЗС, — ми, власне кажучи, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм".

Він підкреслив, що для Москви це питання принципове.

"Це неможливо розглядати", — відрізав Лавров, додавши, що йдеться про відповідальність перед "тисячолітньою історією російської держави".

Водночас у Москві заявляють про відкритість до діалогу з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Лавров зазначив, що Володимир Путін готовий до нової зустрічі, проте все залежить від змісту їхніх пропозицій. Російський міністр також пригадав кулуарні переговори річної давнини, коли Віткофф привозив до РФ план врегулювання від Трампа.

Путін тоді нібито погодився на американські умови під час поїздки на Аляску.

"Дональде, ти надіслав нам пропозиції, я подумав, — переказує слова російського диктатора Лавров. — Є речі, які вимагають компромісу. Але твої пропозиції у тому вигляді, в якому ти мені їх надіслав, я приймаю".

Однак, за версією російської сторони, цей процес було зірвано через тиск європейських лідерів, керівництва НАТО та Володимира Зеленського, які терміново вирушили до Вашингтона. Після цього США запровадили санкції проти компаній "Лукойл" та "Роснефть", а позиція американського Держдепартаменту стала непослідовною. Зокрема, Лавров згадав заяви Марко Рубіо, який спочатку відхрестився від посередництва через підтримку України, а згодом визнав, що лише Трамп здатний посадити сторони за стіл переговорів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у РФ та Японії назріває новий конфлікт.