Крах режима Путина: в СНБО указали на неизбежные внутренние войны в России

Россия может столкнуться с внутренними войнами, если нынешняя вертикаль власти во главе с российским диктатором Владимиром Путиным станет ослабевать. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО и офицер сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко заявил, что современная российская система управления в значительной степени держится не на стабильных институциях, а на силовом аппарате. Именно структура контроля, построенная вокруг спецслужб, армии и карательных механизмов, обеспечивает устойчивость режима Владимира Путина. По его словам, начав полномасштабную войну против Украины, Кремль стремился восстановить геополитическое влияние, подобное советскому, однако результат оказался противоположным.

"Россия очень хочет вернуть зону влияния СССР, но это желание сделало ее сырьевым придатком Китая, который теряет от 35 тысяч военных в месяц на фронте", — указывает Коваленко.

Отдельно руководитель ЦПД обратил внимание на исторические параллели с последними годами существования СССР. По мнению представителя СНБО, подобные процессы потенциально могут повториться и в современной России.

"Пока режим путина держится исключительно на силовиках. Но мы уже видели, что случается, когда вертикаль силовиков разрушается и капсулируется по регионам — первые войны внутри СССР начались еще во времена его существования, когда силовики в республиках стали меньше ориентироваться на москву. Все впереди", — добавляет Коваленко.

