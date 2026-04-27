Крах режиму Путіна: у РНБО вказали на неминучі внутрішні війни в Росії

Росія може зіткнутися з внутрішніми війнами, якщо нинішня вертикаль влади на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним почне слабшати. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО та офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

Російський диктатор Володимир Путін.

Андрій Коваленко заявив, що сучасна російська система управління значною мірою тримається не на стабільних інституціях, а на силовому апараті. Саме структура контролю, побудована навколо спецслужб, армії та каральних механізмів, забезпечує стійкість режиму Володимира Путіна. За його словами, розпочавши повномасштабну війну проти України, Кремль прагнув відновити геополітичний вплив, подібний до радянського, однак результат виявився протилежним.

"росія дуже хоче повернути зону впливу срср, але це бажання зробило її сировинним придатком Китаю, який втрачає від 35 тисяч військових на місяць на фронті", — вказує Коваленко.

Окремо керівник ЦПД звернув увагу на історичні паралелі з останніми роками існування СРСР. На думку представника РНБО, подібні процеси потенційно можуть повторитися і в сучасній Росії,

"Поки що режим путіна тримається виключно на силовиках. Але ми вже бачили, що трапляється, коли вертикаль силовиків руйнується і капсулюється по регіонах — перші війни всередині срср почалися ще у часи його існування, коли силовики в республіках почали менше орієнтуватися на москву. Все попереду", — додає Коваленко.

