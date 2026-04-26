Ситуація для Путіна стає критичною: коли настане час бунту в Росії

У Росії можуть початися серйозні внутрішні потрясіння, якщо економічна та політична криза продовжить поглиблюватися, зокрема через війну РФ проти України. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи становище російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в ефірі Radio NV заявив, що Кремль опинився у складній ситуації одразу на кількох напрямках, від війни проти України до стану економіки та падіння довіри населення. Огризко зауважує, що офіційні показники підтримки Путіна впали до 65%, а реальний рівень суспільного невдоволення може бути значно вищим.

"Можна уявити собі наскільки ця бидломаса розчарована своїм царем, але не тим, що Росія йде до свого закономірного фіналу, а розчарована тим, що не можна бабусі зателефонувати з Франції. Ось така "біда" їх хвилює значно більше, ніж те, що відбувається навколо", — вказує Огризко.

На його думку, російська влада вже почала використовувати традиційний сценарій "захисту" — перекладати відповідальність за проблеми на чиновників та оточення російського диктатора. За словами Огризка йдеться про модель "добрий цар — погані бояри", коли суспільству пропонують шукати винних серед еліт, а не в самому керівництві держави.

"Те, що ситуація для Путіна критично погана вже зрозуміло всім… Путін розуміє, що ситуація дуже погана для нього особисто, шукає якісь виходи і робить, як в шахах, черговий хід, який гірший попереднього. В Путіна іншого не залишається. По всіх напрямках провал", — додав дипломат.

Огризко не виключає, що вже найближчими місяцями у Росії можуть відбутися кадрові перестановки. За його словами, Кремль може спробувати пожертвувати частиною високопосадовців, аби знизити суспільне невдоволення. Однак, ключове питання полягає в тому, чи погодиться сама російська еліта стати “цапом-відбувайлом”. На його думку, якщо впливові групи вирішать, що Путін більше не гарантує стабільність і безпеку їхніх позицій, у Росії можливий внутрішній конфлікт або спроба зміни влади.

"Всі розуміють, що винний Путін, а йому треба перебити це на те, що винні бояри. Для Путіна справді, куди не кинь, то всюди клин. Він зараз в дуже складній і політичній, і психологічній ситуації", — підсумовує Огризко.

