Российские власти ищут новые финансовые инструменты для привлечения живой силы в ряды оккупационной армии на фоне очевидных трудностей с набором новых наемников. В среду Государственная Дума РФ продемонстрировала аномальную скорость, приняв сразу в трех чтениях законопроект, освобождающий новоиспеченных контрактников от необходимости возвращать просроченные банковские ссуды.

Как сообщают пропагандистские медиа, в частности, "РИА Новости", действие этого механизма будет распространяться на ограниченный круг лиц. Речь идет исключительно о тех гражданах, которые заключили официальные контракты с Министерством обороны РФ, начиная с мая 2026 года. Такое же право на аннулирование задолженностей получат и их официальные супруги.

Однако закон содержит ряд жестких юридических ограничений. Чтобы рассчитывать на полное списание финансовых обязательств, долг потенциального военного должен быть официально признан. Документ предполагает, что обязательным фактором является "наличие вступившего в силу до 1 мая судебного решения о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению".

Кроме временных рамок, российские законодатели установили и верхний финансовый предел для такой "амнистии". Согласно обнародованному тексту нормативного акта, "максимальный совокупный размер долга составляет 10 млн рублей". Все финансовые обязательства, превышающие этот лимит, скорее всего, придется платить на общих основаниях, что делает закон ориентированным на массового должника среднего класса.

Отметим, портал "Коментары" писал , что Российская Федерация создала новый юридический механизм для военного вмешательства в другие страны под предлогом защиты своих граждан. В среду Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях проголосовала за изменения в законы "О гражданстве" и "Об обороне", предоставляющие Владимиру Путину право отправлять вооруженные силы за границу в случае задержания россиян иностранными или международными инстанциями.