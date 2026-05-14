Російська влада шукає нові фінансові інструменти для залучення живої сили до лав окупаційної армії на тлі очевидних труднощів із набором нових найманців. У середу Державна Дума РФ продемонструвала аномальну швидкість, ухваливши одразу в трьох читаннях законопроєкт, який звільняє новоспечених контрактників від необхідності повертати прострочені банківські позики.

Окупанти. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють пропагандистські медіа, зокрема "РИА Новости", дія цього механізму поширюватиметься на обмежене коло осіб. Йдеться виключно про тих громадян, які уклали офіційні контракти з Міністерством оборони РФ починаючи з травня 2026 року. Таке ж право на анулювання заборгованостей отримають і їхні офіційні дружини.

Проте закон містить низку жорстких юридичних обмежень. Щоб розраховувати на повне списання фінансових зобов'язань, борг потенційного військового має бути офіційно визнаним. Документ передбачає, що обов'язковим фактором є "наличие вступившего в силу до 1 мая судебного решения о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению".

Окрім часових рамок, російські законодавці встановили й верхню фінансову межу для такої "амністії". Згідно з оприлюдненим текстом нормативного акта, "максимальный совокупный размер долга составляет 10 млн рублей". Усі фінансові зобов'язання, які перевищують цей ліміт, найімовірніше, доведеться сплачувати на загальних підставах, що робить закон орієнтованим на масового боржника середнього класу.

Зазначимо, портал "Коментары" писав, що Російська Федерація створила новий юридичний механізм для військового втручання в інші країни під приводом захисту своїх громадян. У середу Державна Дума РФ одразу в другому та третьому читаннях проголосувала за зміни до законів "Про громадянство" та "Про оборону", які надають Володимиру Путіну право відправляти збройні сили за кордон у разі затримання росіян іноземними або міжнародними інстанціями.