Кремль анонсировал «важное» заявление Путина: детали
Кремль анонсировал «важное» заявление Путина: детали

Диктатор готовится провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

22 сентября 2025, 13:05
Российский диктатор Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Глава Кремля сделает ряд важных заявлений. Таким анонсом российским пропагандистам поделился пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль анонсировал «важное» заявление Путина: детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом рупор Кремля не стал раскрывать детали заявлений, которые может сделать Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская сторона ранее заявляла о "паузе" в переговорах между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас якобы установлена пауза в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми. При этом отмечает значительные усилия для урегулирования ситуации в Украине.

По его словам, лидер Кремля Путин прилагает много усилий для урегулирования ситуации в Украине политико-дипломатическими средствами, пишет российское издание “ТАСС”.

Песков также отметил, что российский лидер сохраняет готовность регулировать ситуацию в Украине путём переговоров.

Оправдывают в Кремле и Трампа – по словам Пескова, Трамп продолжает прилагать усилия для регулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношений к этой ситуации вполне ясна.

"Европейские страны делают все для дальнейшей конфронтации, это мешает регулировать ситуацию в Украине", — сообщил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Кремля Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы сохраняет готовность к мирным переговорам по войне в Украине. В то же время заявление прозвучало на фоне постоянных действий России, прямо противоречащих тезису о "мирном урегулировании".




