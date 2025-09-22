Російський диктатор Володимир Путін сьогодні проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Глава Кремля зробить низку важливих заяв. Таким анонсом російським пропагандистам поділився речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому рупор Кремля не розкривав деталі заяв, які може зробити Путін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська сторона раніше заявляла про "паузу" у переговорах між Москвою та Києвом. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, зараз нібито встановлено паузу у переговорах між РФ та Україною, хоча канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими. При цьому наголошує на значних зусиллях для врегулювання ситуації в Україні.

За його словами, лідер Кремля Путін докладає багатьох зусиль для врегулювання ситуації в Україні політико-дипломатичними засобами, пише російське видання "ТАРС".

Пєсков також зазначив, що російський лідер зберігає готовність регулювати ситуацію в Україні шляхом переговорів.

Виправдовують у Кремлі та Трампа – за словами Пєскова, Трамп продовжує докладати зусиль для регулювання української кризи, емоційність її відносин до цієї ситуації цілком зрозуміла.

"Європейські країни роблять все для подальшої конфронтації, це заважає регулювати ситуацію в Україні", — сказав він.

Також видання "Коментарі" повідомляло – речник Кремля Дмитро Пєсков 21 вересня заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито зберігає готовність до мирних переговорів щодо війни в Україні. У той же час заява прозвучала на тлі постійних дій Росії, які прямо суперечать тезі про "мирне врегулювання".



