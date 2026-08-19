Кремль больше не может скрывать проблему: что заявил Путин об ударах Украины по РФ

Российский диктатор Владимир Путин публично признал, что украинские удары по промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике РФ. При этом глава Кремля заявил, что эти атаки якобы не способны привести к критическим последствиям для российской экономики.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Об этом Путин сказал во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя факторы, которые влияют на темпы экономического роста России.

По словам российского руководителя, на экономическую ситуацию в стране воздействует сразу несколько факторов. Среди них он назвал внешнее давление, а также украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

"Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно", — заявил Владимир Путин.

Таким образом, российское руководство фактически признало, что украинские удары становятся одним из факторов давления на экономику РФ. При этом Кремль продолжает минимизировать их возможные последствия, утверждая, что они не угрожают экономической стабильности страны.

Украина в последние месяцы расширяет перечень целей на территории России, нанося удары по предприятиям топливно-энергетического комплекса, военной промышленности, логистическим объектам и другой инфраструктуре, связанной с обеспечением российской армии.

Подобные атаки имеют двойной эффект: с одной стороны, они могут непосредственно выводить из строя производственные мощности, с другой – вынуждают российские предприятия тратить дополнительные ресурсы на ремонт и восстановление объектов.

При этом признание Путина особенно показательно на фоне регулярных заявлений российской пропаганды о якобы незначительном влиянии украинских ударов. Теперь сам глава Кремля подтвердил, что атаки все же отражаются на экономических показателях страны.

Вопрос о масштабах ущерба остается открытым. Путин попытался представить ситуацию как контролируемую, однако сам факт публичного признания экономического вреда свидетельствует о том, что украинские удары становятся для России фактором, который власти вынуждены учитывать при оценке состояния экономики.

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