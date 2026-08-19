РФ трещит: в США рассказали, готова ли теперь Москва согласиться на заморозку фронта

Кремль продолжает демонстрировать, что ухудшение экономической ситуации в России не изменит его максималистские цели в войне против Украины. Москва отказывается от замораживания нынешней линии фронта и не демонстрирует готовность к содержательным переговорам. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Помощник российского президента Юрий Ушаков 18 августа заявил, что переговорная позиция Москвы не предусматривает заморозку фронта. Фактически, это означает, что Россия не готова согласиться на прекращение боевых действий по текущим линиям столкновения.

Ранее аналогичную позицию озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не согласится на перемирие, которое зафиксирует нынешнюю ситуацию на фронте, и намерено продолжать войну, пока не получит договоренностей на собственных условиях.

В ISW считают, что такая позиция напрямую связана со ставкой Владимира Путина на войну на истощение. Кремль, вероятно, до сих пор рассчитывает, что российская армия сможет продолжать медленное продвижение, а сама Россия пережить Украину и ее западных партнеров в затяжном конфликте.

В то же время эта стратегия все больше противоречит реальности. Россия сталкивается с ростом потерь, финансовых затрат и проблемами с ресурсами, однако Кремль, похоже, не готов пересматривать свои военные цели.

Аналитики отмечают, что Москва продолжает исключать переговорные варианты, которые могли бы реально приблизить завершение войны, несмотря на попытки представить именно Украину стороной, которая якобы не готова к компромиссам.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам и содержательным компромиссам ради прекращения войны.

Впрочем, последние заявления Кремля свидетельствуют: даже усиливающееся экономическое давление пока не заставило Москву отказаться от главной цели — продолжать войну до тех пор, пока она надеется навязать Украине собственные условия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль убирает неугодных: кто поплатился должностью за прогноз по краху экономики РФ.



