Кремль більше не може приховувати проблему: що заявив Путін про удари України по РФ

Російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що українські удари по промислових та інфраструктурних об'єктах завдають шкоди економіці РФ. При цьому глава Кремля заявив, що ці атаки нібито не спроможні призвести до критичних наслідків для російської економіки.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Про це Путін сказав під час засідання ради зі стратегічного розвитку та національних проектів, коментуючи чинники, що впливають на темпи економічного зростання Росії.

За словами російського керівника, на економічну ситуацію в країні впливає одразу кілька факторів. Серед них він назвав зовнішній тиск та українські атаки на об'єкти промисловості та інфраструктури.

"Зрозуміло, що критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоди вони нам, звісно, завдають, це очевидно", — заявив Володимир Путін.

Таким чином, російське керівництво фактично визнало, що українські удари стають одним із чинників тиску на економіку РФ. Кремль продовжує мінімізувати їхні можливі наслідки, стверджуючи, що вони не загрожують економічній стабільності країни.

Україна останніми місяцями розширює перелік цілей на території Росії, завдаючи ударів по підприємствам паливно-енергетичного комплексу, військової промисловості, логістичним об'єктам та іншій інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням російської армії.

Подібні атаки мають подвійний ефект: з одного боку, можуть безпосередньо виводити з ладу виробничі потужності, з іншого – змушують російські підприємства витрачати додаткові ресурси на ремонт і відновлення об'єктів.

При цьому визнання Путіна є особливо показовим на тлі регулярних заяв російської пропаганди про нібито незначний вплив українських ударів. Тепер сам глава Кремля підтвердив, що атаки все ж таки відбиваються на економічних показниках країни.

Питання про масштаби збитків залишається відкритим. Путін спробував представити ситуацію як контрольовану, проте сам факт публічного визнання економічної шкоди свідчить про те, що українські удари стають для Росії фактором, який влада змушена враховувати в оцінці стану економіки.

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