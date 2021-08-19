logo
Русский Українська

BTC/USD

44269.04

ETH/USD

2984.42

LTC/USD

164.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Кремль будет разворачивать на границе тех, кого посчитает русофобами
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль будет разворачивать на границе тех, кого посчитает русофобами

В России хотят запретить "русофобам" въезд в страну: написали закон

сегодня, 14:10
Автор:

Кравцев Сергей

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил о подготовленном законопроекте, запрещающем въезд в Россию русофобам. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на российский "Интерфакс".

Кремль будет разворачивать на границе тех, кого посчитает русофобами

Граница РФ Фото: ТАСС

Если законопроект будет поддержан Госдумой, то определённым группа иностранцев будет запрещено въезд на территорию РФ. Причин может быть несколько. Хинштейн пояснил, все, кто испытывает вражду или ненависть к россиянам и ранее об этом публично высказывались могут не надеяться попасть на территорию России. Отдельно в этом законе прописано, что отказано во въезде на территорию России может быть также тем, кто негативно высказывать о "Великой Отечественной войне", осквернял атрибуты воинской славы РФ. Не обошлось и без пропаганды в этом законопроекте. Говорится, что запрет на въезд в Россию коснется также тех, кто распространял неправдивые факты об СССР в годы "Великой Отечественной войны". То есть, тех, кто придерживается всемирно известных фактов о Второй мировой войне могут развернуть на границе при попытке въезда в РФ, ведь, как известно, в России свой взгляд на события 1939-1945 годов.

По словам Хинштейна, решение написать такой законопроект возникло после того, как участились случаи ненависти к россиянам на постсоветском пространстве. Таким способом Кремль пытается бороться с русофобскими настроениями. 

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Лавров заявил, что в Киеве 23 августа состоится неонацистский шабаш, который состоится с позволения украинской власти, а также Запада.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/785254
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ