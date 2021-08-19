Кремль будет разворачивать на границе тех, кого посчитает русофобами

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил о подготовленном законопроекте, запрещающем въезд в Россию русофобам. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на российский "Интерфакс".

Граница РФ Фото: ТАСС

Если законопроект будет поддержан Госдумой, то определённым группа иностранцев будет запрещено въезд на территорию РФ. Причин может быть несколько. Хинштейн пояснил, все, кто испытывает вражду или ненависть к россиянам и ранее об этом публично высказывались могут не надеяться попасть на территорию России. Отдельно в этом законе прописано, что отказано во въезде на территорию России может быть также тем, кто негативно высказывать о "Великой Отечественной войне", осквернял атрибуты воинской славы РФ. Не обошлось и без пропаганды в этом законопроекте. Говорится, что запрет на въезд в Россию коснется также тех, кто распространял неправдивые факты об СССР в годы "Великой Отечественной войны". То есть, тех, кто придерживается всемирно известных фактов о Второй мировой войне могут развернуть на границе при попытке въезда в РФ, ведь, как известно, в России свой взгляд на события 1939-1945 годов.

По словам Хинштейна, решение написать такой законопроект возникло после того, как участились случаи ненависти к россиянам на постсоветском пространстве. Таким способом Кремль пытается бороться с русофобскими настроениями.

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