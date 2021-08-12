Лавров заявил, что в Киеве 23 августа состоится неонацистский шабаш

Глава МИД России Сергей Лавров назвал учредительный саммит "Крымской платформы" шабашем. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение главный российский дипломат сделал в ходе встречи с участниками арт-кластера "Таврида", пишет ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

По словам Лаврова, саммит нужен Западу, чтобы там в очередной раз восторгаться и выхолащивать "неонацистские настроения" властей Украины. Сергей Лавров отметил, что изначально "переворот" в Украине произошел с позволения и одобрения Запада, а теперь с одобрения Запада в Украине состоится саммит, на котором снова будут звучать расистские заявления. Первый саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа в Киеве. В учредительном саммите будут принимать участие первые лица государств.

Отметим, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в российском МИД уже публично предупредили те государства, которые подтвердили свое участие в саммите "Крымской платформы", что в случае приезда их представителей в Киев на саммит им стоит ждать включение в список недружественных к России стран. Также в МИД России адресовали угрозы к представителям государств-участников "Крымской платформы". Им Москва может запретить въезд в РФ, а также заморозить все активы, которые есть на территории России. В целом в России считают саммит "Крымской платформы" провокацией, направленной против территориальной целостности России.

Также читайте ранее на нашем портале — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Москва не прекращает попыток всеми возможными способами помешать проведению саммита "Крымской платформы". В ход идут, как запугивания, так и откровенные угрозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!