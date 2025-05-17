Встреча Владимир Зеленского и Владимира Путина возможна при достижении определённых договоренностей делегаций двух стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля также проинформировал, что работа "по украинскому урегулированию будет продолжена". Он подтвердил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.

Также Дмитрий Песков отметил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в самом деле пытается прийти к договоренностям, но главным препятствием на пути к миру является не он лично, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью программе Special Report на Fox News.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Ранее "Комментарии" писали – риск Путина оправдался. Казалось, что российский диктатор Владимир Путин сильно рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам же и инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но и получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится материале Financial Times.



