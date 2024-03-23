Кремль давит на росСМИ: требует рассказывать об "украинском следе" в теракте в Москве

Как сообщает издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники, Кремль дал российским государственным СМИ указание подчеркивать в сообщениях о теракте в "Крокус сити холле" информацию об "украинском следе".

В Москве произошел теракт. Фото из открытых источников

По версии ФСБ РФ, подозреваемые в теракте планировали скрыться в Украине, где якобы имели "соответствующие контакты".

"После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву", — заявили в ФСБ.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.