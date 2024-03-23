logo

BTC/USD

65176.97

ETH/USD

3401.65

LTC/USD

86.72

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль давит на росСМИ: требует рассказывать об "украинском следе" в теракте в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль давит на росСМИ: требует рассказывать об "украинском следе" в теракте в Москве

Администрация Путина требует от российских государственных медиа обвинять Украину в теракте в "Крокусе"

сегодня, 17:43
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Как сообщает издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники, Кремль дал российским государственным СМИ указание подчеркивать в сообщениях о теракте в "Крокус сити холле" информацию об "украинском следе".

Кремль давит на росСМИ: требует рассказывать об "украинском следе" в теракте в Москве

В Москве произошел теракт. Фото из открытых источников

По версии ФСБ РФ, подозреваемые в теракте планировали скрыться в Украине, где якобы имели "соответствующие контакты".

"После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву", — заявили в ФСБ.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/meduzalive/103071
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости