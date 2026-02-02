Кремль допускает переговоры с Зеленским, но есть ультимативное требование

Рубрики
Путинский режим настаивает, что контакты между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Песков назвал позицию Москвы по этому вопросу "достаточно последовательной".
В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.
