Кремль допускает переговоры с Зеленским, но есть ультимативное требование

Путинский режим настаивает, что контакты между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи двух президентов на нейтральной территории.

Песков назвал позицию Москвы по этому вопросу "достаточно последовательной".

"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.

