Путінський режим наполягає, що контакти між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським можливі лише у Москві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це на брифінгу заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі у Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі двох президентів на нейтральній території.

Пєсков назвав позицію Москви з цього питання "досить послідовною".

"Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ведеться робота по лінії робочих груп. Ми це вітаємо і готові далі продовжувати цю роботу на користь врегулювання в Україні", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі відзначається як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог з Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Великобританія нібито "не готова робити жодних кроків щодо встановлення миру". Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів з ЄС поки що немає.

