Кремль готовит массовые аресты имущества россиян за границей: Госдума ужесточает репрессии

Российские власти готовят новый механизм давления на граждан, покинувших страну после начала войны и критикующих Кремль. Госдума РФ намерена разрешить арест имущества россиян за рубежом даже в тех случаях, когда сумма конфискации многократно превышает назначенный штраф. Как сообщает Moscow Times, соответствующую поправку уже поддержал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 26 мая.

Новые нормы коснутся так называемых “релокантов”, которых российские власти преследуют по политическим статьям. Речь идет о делах за “дискредитацию армии”, сотрудничество с “нежелательными организациями”, нарушение правил для “иноагентов”, а также призывы к санкциям против России.

Главное изменение заключается в том, что теперь на такие дела не будет распространяться ограничение, согласно которому стоимость арестованного имущества должна соответствовать размеру штрафа. Фактически суды смогут блокировать активы на миллионы рублей даже при относительно небольших взысканиях.

Дополнительное беспокойство вызывает порядок рассмотрения подобных дел. Судебные процессы планируют проводить заочно, без присутствия обвиняемого. Россиянам, находящимся за границей, будут автоматически назначать государственных адвокатов, а уведомления об аресте имущества отправлять по электронной почте.

Первоначальная версия законопроекта, внесенная еще в 2024 году, таких жестких положений не содержала. Однако на фоне продолжающейся войны и усиления внутреннего давления Кремль постепенно расширяет инструменты контроля над эмигрировавшими гражданами.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Правозащитники уже предупреждают, что документ может стать одним из самых масштабных инструментов экономического давления на российских оппозиционеров и критиков власти за последние годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый повод для агрессии: Госдума РФ разрешила Путину задействовать армию за границей для "защиты" россиян.



