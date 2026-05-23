Кремль готує масові арешти майна росіян за кордоном: Держдума посилює репресії

Російська влада готує новий механізм тиску на громадян, які покинули країну після початку війни та критикують Кремль. Держдума РФ має намір дозволити арешт майна росіян за кордоном навіть у тих випадках, коли сума конфіскації у багато разів перевищує призначений штраф. Як повідомляє Moscow Times, відповідну поправку вже підтримав комітет Держдуми з державного будівництва та законодавства.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

Розгляд законопроекту у другому читанні заплановано на 26 травня.

Нові норми торкнуться так званих "релокантів", яких російська влада переслідує за політичними статтями. Йдеться про справи за "дискредитацію армії", співпрацю з "небажаними організаціями", порушення правил для "іноагентів", а також заклики до санкцій проти Росії.

Головна зміна полягає в тому, що тепер на такі справи не поширюватиметься обмеження, згідно з яким вартість заарештованого майна має відповідати розміру штрафу. Фактично суди зможуть блокувати активи на мільйони рублів навіть за відносно невеликих стягнень.

Додаткове занепокоєння викликає порядок розгляду подібних справ. Судові процеси планують проводити заочно без присутності обвинуваченого. Росіянам, які перебувають за кордоном, автоматично призначатимуть державних адвокатів, а повідомлення про арешт майна надсилатимуть електронною поштою.

Початкова версія законопроекту, внесена ще 2024 року, таких жорстких положень не містила. Однак на тлі війни, що триває, і посилення внутрішнього тиску Кремль поступово розширює інструменти контролю над громадянами, що емігрували.

Очікується, що новий закон набуде чинності з 1 вересня 2026 року. Правозахисники вже попереджають, що документ може стати одним із наймасштабніших інструментів економічного тиску на російських опозиціонерів та критиків влади за останні роки.

