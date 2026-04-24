Кремль готовит россиян к новой реальности ограничений: громкое заявление Путина

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично прокомментировал масштабные отключения мобильного интернета в стране, фактически оправдав их необходимостью "защиты граждан". Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Во время правительственного совещания 23 апреля Путин признал, что жители крупных городов и приграничных регионов испытывают серьезные неудобства из-за ограничений связи. При этом он связал перебои с так называемыми "террористическими атаками" — формулировкой, которую Кремль использует для обозначения ударов Украины по военной и энергетической инфраструктуре РФ.

Глава Кремля заявил, что приоритетом остается безопасность населения, даже если это требует отключения связи. Он также отметил, что заранее предупреждать о таких мерах якобы рискованно, но допустил необходимость более открытых разъяснений уже после введения ограничений.

По данным аналитиков, российские власти давно используют угрозу атак как повод для отключения мобильного интернета, что уже серьезно влияет на повседневную жизнь граждан – от банковских операций до работы транспорта.

В то же время Путин частично признал недовольство общества и поручил правительству обеспечить доступ к ряду базовых сервисов даже во время отключений, а также развивать альтернативные каналы связи, особенно в приграничных районах.

Эксперты считают, что такое заявление может свидетельствовать о попытке Кремля одновременно снизить общественное напряжение и подготовить россиян к продолжению ограничений. На фоне затяжной войны против Украины и растущего давления на общество, контроль над информацией становится ключевым инструментом власти.

