Кремль готовит россиян к важному решению по Украине: в ISW объяснили "сигнал" из Москвы

Институт изучения войны (ISW) в новом отчете указывает, что Кремль начал информационную подготовку российского общества к отказу от каких-либо реальных мирных договоренностей по войне против Украины. На это указывает появление в публичном пространстве подозреваемого в государственной измене бывшего украинского политика Виктора Медведчука, которого российские государственные медиа внезапно начали активно цитировать.
Кремль готовит россиян к отказу от мира с Украиной. Фото из открытых источников
Аналитики ISW обратили внимание на интервью Медведчука агентству ТАСС от 18 января, в котором он заявил, что "мира в Украине не будет в 2026 году", а также повторил ключевые кремлевские тезисы о том, что "время работает на Россию". По оценке ISW, эти месседжи не случайны и имеют четкую внутриполитическую цель – подготовить россиян к затяжной войне и объяснить, почему переговоры не дадут результата.
Медведчук в своих заявлениях также воспроизвел традиционную риторику Кремля, где представил войну как противостояние с Западом, подверг сомнению легитимность украинской власти и отверг возможность выборов в Украине на любых условиях, кроме выгодных Москве. Именно эти аргументы Путин и его окружение годами используются для оправдания агрессии и отказа от компромиссов.
Кроме того, появление таких заявлений Медведчука совпадает по времени с активизацией консультаций между США, ЕС и Украиной о возможных параметрах мирного плана. Аналитики убеждены, что Россия отвергнет любую инициативу, не предполагающую полного выполнения ее максималистских требований.
