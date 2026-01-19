Кремль готовит россиян к важному решению по Украине: в ISW объяснили "сигнал" из Москвы

Институт изучения войны (ISW) в новом отчете указывает, что Кремль начал информационную подготовку российского общества к отказу от каких-либо реальных мирных договоренностей по войне против Украины. На это указывает появление в публичном пространстве подозреваемого в государственной измене бывшего украинского политика Виктора Медведчука, которого российские государственные медиа внезапно начали активно цитировать.

Кремль готовит россиян к отказу от мира с Украиной. Фото из открытых источников

Аналитики ISW обратили внимание на интервью Медведчука агентству ТАСС от 18 января, в котором он заявил, что "мира в Украине не будет в 2026 году", а также повторил ключевые кремлевские тезисы о том, что "время работает на Россию". По оценке ISW, эти месседжи не случайны и имеют четкую внутриполитическую цель – подготовить россиян к затяжной войне и объяснить, почему переговоры не дадут результата.

Медведчук в своих заявлениях также воспроизвел традиционную риторику Кремля, где представил войну как противостояние с Западом, подверг сомнению легитимность украинской власти и отверг возможность выборов в Украине на любых условиях, кроме выгодных Москве. Именно эти аргументы Путин и его окружение годами используются для оправдания агрессии и отказа от компромиссов.

"Кремль использует Медведчука для более экстремальных заявлений, чем делает сам Путин. Кремль, вероятно, использует интервью Медведчука от 18 января, чтобы оправдать отказ России от мирных усилий по урегулированию войны в Украине", – указывают аналитики Института изучения войны.

Кроме того, появление таких заявлений Медведчука совпадает по времени с активизацией консультаций между США, ЕС и Украиной о возможных параметрах мирного плана. Аналитики убеждены, что Россия отвергнет любую инициативу, не предполагающую полного выполнения ее максималистских требований.

