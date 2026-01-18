logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України: які території хоче РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України: які території хоче РФ

Віктор Медведчук озвучив заяви про можливі "кордони РФ" біля Івано-Франківської області, підтвердивши широкі імперські амбіції Кремля.

18 січня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські вимоги у війні проти України значно виходять за межі Донбасу та південних регіонів. Про це заявив проросійський політик Віктор Медведчук, який у інтерв’ю пропагандистським медіа РФ фактично озвучив максималістські територіальні амбіції Кремля щодо України.

Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України: які території хоче РФ

Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел

Віктор Медведчук, якого в Україні звинувачують у державній зраді, вкотре повторив наративи російської пропаганди та поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. За його словами, українська влада нібито сама "загнала себе в пастку", апелюючи до мовного фактора, як одного з маркерів національної ідентичності.

"Щодо так званих спірних територій, то в цьому питанні Зеленський сам себе загнав у пастку. Якщо українськими територіями вважати місця, де населення говорить українською мовою, то кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області і ніяк не на схід", – сказав Медведчук.

Таким чином кум Путіна озвучив ідею просування російських кордонів далеко на захід України. Подібні заяви вписуються у ширшу риторику Кремля, який намагається виправдати агресію псевдоісторичними та мовними аргументами. У тому ж інтерв’ю Медведчук назвав війну не нападом на суверенну державу, а "протистоянням колективного Заходу та Росії", стверджуючи, що Москва нібито "вистояла" і продовжує наступ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі вперше відреагували на ультиматум Трампа країнам ЄС через підтримку Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що Росія готує новий серйозний удар по Україні. У Верховній Раді попередили, коли може відбутися атака.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини