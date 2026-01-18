Медведчук озвучив нові вимоги Кремля до України: які території хоче РФ

Російські вимоги у війні проти України значно виходять за межі Донбасу та південних регіонів. Про це заявив проросійський політик Віктор Медведчук, який у інтерв’ю пропагандистським медіа РФ фактично озвучив максималістські територіальні амбіції Кремля щодо України.

Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел

Віктор Медведчук, якого в Україні звинувачують у державній зраді, вкотре повторив наративи російської пропаганди та поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. За його словами, українська влада нібито сама "загнала себе в пастку", апелюючи до мовного фактора, як одного з маркерів національної ідентичності.

"Щодо так званих спірних територій, то в цьому питанні Зеленський сам себе загнав у пастку. Якщо українськими територіями вважати місця, де населення говорить українською мовою, то кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області і ніяк не на схід", – сказав Медведчук.

Таким чином кум Путіна озвучив ідею просування російських кордонів далеко на захід України. Подібні заяви вписуються у ширшу риторику Кремля, який намагається виправдати агресію псевдоісторичними та мовними аргументами. У тому ж інтерв’ю Медведчук назвав війну не нападом на суверенну державу, а "протистоянням колективного Заходу та Росії", стверджуючи, що Москва нібито "вистояла" і продовжує наступ.

